Año con año, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas presenta los nominados a los premios Oscar, que reconocen lo mejor del séptimo arte. Sin embargo, es importante señalar que en la industria del cine, la música también desempeña un papel crucial, evidenciado claramente en la categoría de Mejor Canción Original. A continuación, te presentamos los nominados para la edición de 2024.

A través de redes sociales, la Academia ha revelado las 5 canciones que compiten en la categoría de Mejor Canción Original en los premios Oscar 2024.

This year's Original Song nominees are music to our ears… #Oscars pic.twitter.com/aBsxxYEiwg — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2024

La terna es liderada por el super éxito comercial ‘Barbie‘, que logró colocar dos canciones: “I’m Just Ken”, compuesta por Mark Ronson y Andrew Wyatt y “What Was I Made For?” de Billie Eilish y su hermano Finneas. Una tercera canción del filme, “Dance the Night “, interpretada por Dua Lipa, no logró el corte en virtud de un cambio en las normas de 2008, que prohiben nominar más de dos canciones de una misma película.

‘Barbie’ es la primera película que genera dos candidaturas a Mejor Canción desde ‘La La Land’ hace siete años.

La oscarizada Diane Warren fue nominada con “The Fire Inside“, de ‘Flamin’ Hot’. Se trata de su 15ª nominación a la mejor canción original, un hito que sólo han alcanzado cinco compositores. Es el séptimo año consecutivo en que Warren es nominada, la racha más larga en esta categoría desde que Sammy Cahn fue nominado ocho años seguidos, de 1954 a 1961.

Sin embargo, Warren aún no ha ganado un Oscar competitivo. Es una de las cinco personas en la historia de los Oscar que acumulan tantas nominaciones sin haber ganado ninguno.

Jon Batiste, quien ganó un Oscar hace tres años por colaborar en la banda sonora de ‘Soul’ con Trent Reznor y Atticus Ross; obtuvo su primera nominación a Mejor Canción Original por “It Never Went Away” de ‘American Symphony’, un documental sobre un año de su vida.

Batiste coescribió la canción con Dan Wilson. La pareja también tiene una nominación al Grammy a la Mejor Canción del Año, pero por un tema diferente, “Butterfly”. ‘American Symphony’ no fue nominada al mejor documental.

“Wahzhazhe (A Song for My People)”, de ‘Killers of the Flower Moon’, fue una nominación sorpresa. La canción pertenece a la Tribu Osage. Muchos esperaban que “Road to Freedom” de Lenny Kravitz fuera nominada, pero se quedó a las puertas.

Mientras tanto, Los Oscar 2024 se celebrarán el domingo 10 de marzo a partir de las 16.00 horas en el Dolby Theatre del Ovation Hollywood de Los Ángeles. Por aquí puedes revisar la lista completa de nominados.