El dúo francés de música electrónica, Justice, ha revelado emocionantes noticias sobre su próximo álbum, titulado ‘Hyperdrama’.

Gaspard Augé y Xavier de Rosnay, la talentosa dupla detrás de Justice, eligieron el 1 de enero para desear un próspero año nuevo a sus seguidores a través de sus redes sociales. Acompañando sus buenos deseos, compartieron un adelanto de su nueva música mediante un video.

Luego, el pasado 17 de enero, Justice elevó la expectación al presentar un fragmento de su canción inédita llamada “One Night/All Night”, en colaboración con nada más y nada menos que Tame Impala.

En esta cautivadora pieza, Kevin Parker entona líricas como : “I could be your woman / cause if that’s the only answer / then we could be together / cause I want to feel the pleasure”.

En un emocionante giro, el 18 de enero, el dúo utilizó su cuenta oficial de Instagram para lanzar un nuevo teaser en video que revela el nombre de su próximo álbum, ‘Hyperdrama’, mientras su canción “One Night/All Night” envuelve el ambiente con su atractivo sonido.

Ayer, también a través de redes sociales, Justice anunció que su sencillo junto a Tame Imapala estará disponible el día de mañana, miércoles 24 de enero.

Los detalles específicos del álbum siguen siendo un misterio. Hasta el momento, no se ha anunciado la lista de canciones, la portada ni la fecha de lanzamiento.

Este álbum marcará el regreso de Justice después de una pausa de más de siete años desde su último trabajo de larga duración, ‘Woman’, lanzado en 2016. Este tercer álbum de estudio fue precedido por éxitos como “Pleasure”, “Love S.O.S”, “Fire” y “Chorus”.

La revelación de ‘Hyperdrama‘ confirma las anticipaciones que Pedro Winter, jefe de Ed Banger Records, compartió el verano pasado (vía NME), asegurando que Gaspard Augé y Xavier de Rosnay lanzarían un nuevo álbum y emprenderían una gira en el transcurso de 2024.

Winter, también conocido como Busy P, tiene una sólida historia de colaboración con Justice, comenzando con su álbum debut de 2007, ‘†’, lanzado a través del sello Ed Banger.