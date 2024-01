En la pasada edición del festival de Cannes, ‘La Zona de Interés’, de Jonathan Glazer, se llevó el Gran Premio del Jurado y, para la próxima edición de los premios Oscar, es la gran rival de ‘La Sociedad de la Nieve’, compitiendo en la categoría de Mejor Película Internacional. Quizás lo que no muchos saben es que Glazer es el artífice de algunos de tus videos musicales favoritos, desde Blur y Radiohead, hasta Massive Attack.

‘La Zona de Interés’, una nueva mirada al holocausto judío

‘La Zona de Interés’ (2024), basada ligeramente en la novela homónima del 2014 de Martin Amis, ofrece una nueva perspectiva del holocausto judío. En esta ocasión, pasa del uso de escenas perturbadoras y, en su lugar, deja que el público imagine por sí mismo el horror que se vivió en el campo de concentración de Auschwitz, a partir de ciertas imágenes evocadoras como cercas con púas y hornos humeantes.

Cuenta la vida del comandante de Auschwitz, “Rudolf Höss” (Christian Friedel) y de su familia, mientras se mudan a un domicilio cercano al campo de concentración. Ahí, el público obtiene una mirada distinta al exterminio nazi, desde la perspectiva de los propios perpetradores.

Jonathan Glaze ha trabajado con Blur, Radiohead, Massive Attack y más

Aunque tiene una sólida carrera como director de cine, que retrocede al año de 1994 con su primer cortometraje; Jonathan Glazer es también conocido por ser el director de los videos musicales de algunas de las bandas británicas más importantes de los últimos tiempos.

En su catálogo presume de haber trabajado con Blur, Radiohead y Massive Attack, entre otros.

Con Blur, por ejemplo, se inspiró en el trabajo del legendario Stanley Kubrick y ‘La Naranja Mecánica’ para darle vida al video de “The Universal”, en donde Damon Albarn y compañía se ven envueltos en un ambiente distópico, haciendo uso de la paleta de color del mítico filme de 1972.

También inspirado en la obra de Kubrick, pero esta vez enfocado en ‘El Resplandor’, Glazer dirigió el video de “Karmacoma” de Massive Attack. En él, Glazer dirige a la banda a través de los corredores del hotel donde el personaje interpretado por Jack Nicholson pierde la cabeza. Además, el cineasta fue responsable de la realización del videoclip de “Live With Me”, tema lanzado en el año 2006.

Uno de los temas más exitosos en la carrera de Radiohead, “Karma Police“, es dirigido por Glazer, tomando como referencia a otro grande del séptimo arte, David Lynch, y su filme de 1997, ‘Lost Highway’.

Glazer propuso inicialmente el concepto del vídeo al músico estadounidense Marilyn Manson para su single de 1997 “Long Hard Road Out of Hell”. Después de que Manson rechazara el concepto, el comisario de vídeo Dilly Gent se lo recomendó a Radiohead para “Karma Police”.

Además del triplete de estas bandas icónicas, Glazer también ha rodado videos para Nick Cave (“Into My Arms); Jamiroquai (“Virtual Insanity”); Unkle ft. Thom Yorke (“Rabbit in your Headlights”); Richard Ashcroft (“A Sonf for the Lovers”); y The Death Weather (“Treat Me Like your Mother”).

En el mundo de la publicidad también es un nombre conocido, pues ha conceptualizado las ideas de marcas tan grandes como Kodak, Mazda, AT&T, Nike, Levi’s y Sony, por mencionar algunas.

‘La Zona de Interés’, mientras tanto, tendrá su estreno en salas de México el próximo 15 de febrero. Mira a continuación su trailer oficial.