‘Hail to the Thief‘ es probablemente uno de los discos más políticos que Hail to the Thief lanzó en toda su carrera; la presencia de George W. Bush en el gobierno y todo lo que sucedía en el mundo entre conflictos bélicos y crisis económicas en los EE.UU., tenía a Thom Yorke demasiado concentrado en expresar su opinión al respecto. Sin embargo, hubo un track mágico que le dejó a su hijo y que traía consigo una interpretación y letra hermosa, reporta farout.

¿Su nombre? “Sail to the Moon”, sencillo producido por Nigel Godrich y cuya lírica retrata el sentir de Yorke por su hijo quien en ese entonces, parecía estar muy cercano a las dudas respecto adonde ir en la vida.

Por eso, Thom decidió escribirle una canción con un profundo significado que no sólo a él, sino a los fans los abrazó con un increíble piano y una magnífica interpretación.

¿La recuerdas? Aquella bella frase de : “Maybe you’ll be president/ But know right from wrong/ Or in the flood you’ll build an Ark/ And sail us to the moon”, simplemente se clavó en la memoria de todos los fans del ‘Hail to the Thief‘. ¡Dale otra vuelta por aquí!

En otras noticias, Radiohead se reunirá este año, asegura su baterista Phil Selway, y no podemos estár más emocionados.