Metallica puede ser la banda más grande del heavy metal, pero incluso ellos tienen compañeros a los que admiran. Durante una aparición en el podcast Club Random de Bill Maher, el baterista Lars Ulrich hizo un guiño de respeto a U2.

El cumplido surgió cuando Ulrich y Maher hablaban de la dinámica de las relaciones en la mayoría de los grupos, y Maher señaló que muchos de ellos podrían separarse en cualquier momento.

Fue entonces cuando Ulrich destacó a U2 como una de las bandas que mejor se llevan y que tiene la dinámica que ellos y la mayoría de las bandas desearían tener.

Ulrich continuó relatando lo rara que es esa dinámica, señalando incluso a su propia banda.

La banda exhibió algunas de sus dinámicas de relación en la película documental ‘Some Kind of Monster’, y han disfrutado de una química mucho más positiva en los años posteriores.

“Sólo digo que U2 es una especie de cima a la que todos aspiramos por el hecho de que todavía puedan funcionar como lo hacer. Pero has mencionado a los Eagles, quiero decir que hay más versiones de los Eagles y de todos los demás, los Crosby Stills Nash and Youngs del mundo, que simplemente no pueden hacer esto y es más fácil para todos ellos ir y hacer las cosas en solitario”.