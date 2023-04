A pesar de que, como artista, está encasillado en el nu metal y el rock, Chino Moreno de Deftones tiene un amplio gusto musical. Hace unos cuantos años, Moreno platicó con la revista NME sobre las canciones de su vida en la sección Soundtrack of My Life, revelando cuál es esa banda de rock que “no puede escuchar más”.

Queda muy claro que en “gustos se rompen géneros”, frase con la que Moreno puede identificarse. “No quiero ser grosero, pero no me hacen sentir nada”– dijo sobre los colegas a los que, respetuosamente, no soporta.

Se trata nada más y nada menos que de Coldplay, el conjunto británico 7 veces ganador del Grammy.

“Hay un montón de canciones que no puedo escuchar, pero un grupo que no puedo escuchar es Coldplay, no sé por qué”. “No me transmiten ninguna emoción, es el sonido más vacío. Tiene que ser la música más aburrida del mundo”.

Aunque subjetivo, varias personas parecen coincidir con la opinión de Chino sobre Coldplay. Algunos fanáticos opinan que en años recientes no ha habido ninguna evolución en su sonido; mientras que, por otra parte, los estadios agotados de su más reciente gira ‘Music Of the Spheres’ dicen otra cosa.

En la conversación con NME, el vocalista de Deftones también reveló la “primera canción de la que se enamoró” (“Do You Really Want to Hurt Me” de Culture Club) y la que “no podía sacarse de la cabeza”, en aquel momento por lo menos.