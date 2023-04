Ningún hombre es una isla y nada ni nadie, se forja de la noche a la mañana.

Esta primera línea es importante para entender que las narrativas virales y las conversaciones en redes sociales, no son ni van a ser nunca un punto de referencia viable para comprender o conocer a un músico y su proyecto. Lo que parece ser la victoria de una sola personal, es en realidad la labor de cientos de entidades que trabajaron en conjunto en un mismo fin.

Tal es el caso de Peso Pluma, quien con cinco temas en el top Billboard Hot 100, la canción número uno en el mundo no solamente del género, sino a nivel total y global superando a Miley Cyrus, Taylor Swift y hasta Bad Bunny, y una reciente aparición en Coachella, ha causado revuelo por lo “rápido” que fue el ascenso de su carrera.

literal peso pluma se pegó de la noche a la mañana — kay🪬 (@Kaydderr) April 13, 2023

Que pedo con eso de Peso Pluma? De dónde salió? Literal de la noche a la mañana ya es el más escuchado del mundo.



Para mí es como cuando Cypher quería ser reinsertado en Matrix y queria ser alguien famoso, es como si ese cabrón lo acabarán de insertar en esta Matrix. — Fer (@diamanteLoc) April 21, 2023

Me parece curioso que un chamaco como Peso Pluma que lo que canta son corridos tumbados ahora mismo se el CUARTO artista más escuchado del todo el mundo.



De la noche a la mañana la comenzó a romper y duro. — Ragnar ® (@____TRC____) April 16, 2023

Hassan Emilio Kabande Laija nació en Zapopan, Jalisco, el 15 de junio de 1999. Desde joven, por mera naturalidad e instinto comenzó a desarrollar su capacidad para capturar emociones y plasmarlas en escritos, que alguna vez le llevaron a recibir críticas por mantener un “diario“. Sin embargo, ese mismo ejercicio que continuaría años más adelante comenzó a hacer sentido cuando notó que un pensamiento tras otro, conectaba no sólo con su sentir personal y único, sino con el de camaradas, conocidos y hasta familiares, descubriendo así una de las habilidades más importantes de la música: conectar con otras personas.

Con el tiempo y el desarrollo de algunos otros talentos, Hassan decidió enfocarse en una sola cosa: componer canciones junto a Roberto “Tito” Laija, a quien él mismo nombró su compositor de cabecera, con toda la intención de reforzar dicho músculo creativo y poder crear canciones cada vez más fuertes.

Así comienza dicha historia, misma que en 2020 comienza a hacer ruido entre los escuchas de los corridos tumbados, a quienes ya otros exponentes del género como el Dan Sánchez, Andy Aranda, por mencionar algunos de los emergentes y fundadores del mismo, habían plantado el camino que Natanael Cano, Junior H, Ovi y otros nombres de alto reconocimiento recorrieron con amplio éxito.

Así llegan Disco en Vivo I & Disco en Vivo II, mismos que llegaron a Spotify en 2020, y dentro del moderado éxito de “Jeraque de Nivel”, sobresalían también el cover a “El AK” y hasta “Fuentes de Ortiz”, siendo esta segunda del artista alternativo, Ed Maverick.

Esto pasa desapercibido para la hegemónica industria de la música, misma que solamente beneficia a ciertos sectores de la misma debido al clasismo que existe en el país con relación a la música regional.

¿Por qué no se sabía de estos lanzamientos? ¿Por qué nadie hablaba de ello? Sencillo, porque como en cualquier otro proyecto musical, Peso Pluma no se hizo de la noche a la mañana; diferentes factores alrededor del proyecto comenzaron a influir en la dinámica del mismo: estética, narrativa, producción, etc. Todo esto a favor del desarrollo y crecimiento de la doble P que, de nuevo, en ese momento no parecía figurar mucho.

El trabajo continuó, aunque el éxito que se tiene hoy, parecía no llegar. Si bien el lanzamiento de “Ah y Qué?”, la primera placa formal de estudio de Hassan logró sentar las bases del proyecto en su nuevo propósito a profesionalizarse como tal, no fue hasta 2022 que tras el éxito de “El Belicón” junto a Raúl Vega, y “Siempre Pendientes” con Luis R. Conriquez, dieron el salto a esquemas virales y que lo colocaron por fin en el absoluto ojo público.

Aquí Peso Pluma ya se codeaba con grandes; desde el backstage y una larga noche de canciones y bebidas junto a Alemán, hasta su entrada a Prajin Music Group y conocer de fijo a las dos personas que catapultarían su carrera de manera definitiva: Marcela y Valeria Murillo.

Estas dos últimas son probablemente el factor más importante, pues la conocida frase “de la noche a la mañana”, ya se había utilizado con otro talento que precisamente, las hermanas Murillo desarrollaron hasta llevarlo a la fama: Santa Fe Klan.

Quizás un gol desde media cancha sea cuestión de suerte, pero dos seguidos es simplemente saber algo que los demás no, y más cuando el segundo alcanza una fama como la de Peso Pluma.

El trabajo de Marcela y Valeria colocaron a Hassan en un espectro mainstream que sobrepasó lo conocido dentro del género de los corridos tumbados: México comenzó a quedar chiquito y el mundo empezó a abrir espacios para un proyecto que, hoy en día podría asegurar llevó a Bad Bunny a colaborar con Frontera (y no me sorprenderá que más adelante con Peso Pluma como tal).

Hoy, me gusta pensar que este proyecto es la muestra de que existe todo un rango de oportunidades y nuevas fórmulas trabajándose en la industria de la música, que precisamente se están desarrollando dentro de la música de Hassan.

Pero, ¿qué es lo verdaderamente importante de Peso Pluma y su actual status?

Más que cuestionarse por qué un nombre local se ha vuelto tan gigantescamente famoso, el público mexicano debería estar sorprendido de cómo un sólo país, una sola gente, puede superar al gusto popular de todo el planeta.

Taylor Swift no es una artista únicamente escuchada en EE.UU., sino que en realidad su éxito es internacional y completamente dependiente del gusto mundial de la gente, mientras que Peso Pluma, hayan sido 1 minuto, 1 hora o 2 días los que durara en el número 01 mundial, lo que importa es que un sólo país, bajo una sola bandera y al unísono de una misma canción, puede superar al mundo de la noche a la mañana…

