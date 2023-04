Con más de 50 años de trayectoria hay muy pocas cosas que Brian May, el icónico guitarrista de Queen, no haya alcanzado, artísticamente hablando. Sin embargo, recientemente mencionó las colaboraciones que le gustaría concretar, entre ellas una con Avril Lavigne, a la que considera la mejor intérprete femenina de rock de la historia.

El virtuoso guitarrista de Queen, doctor en astrofísica y Caballero del Reino ya tiene en su haber una lista de colaboraciones impresionantes, como Eddie Van Halen (en “Star Fleet Project”, de 1983); el ex guitarrista de Génesis, Steve Hackett (“Feedback 86”, de 1986) y el propio Tony Iommi de Black Sabbath (“Headless Cross”, de 1989).

A estas alturas, hay muy pocas cosas que Brian May no haya conseguido, pero colaborar con el legendario Paul McCartney y Avril Lavigne están entre ellas.

En su aparición en el estreno de ‘Cirque Du Soleil: Kurios’ en el Royal Albert Hall de Londres junto a su esposa y vestido con un impresionante atuendo steampunk; se le pidió a May que nombrara algunas de sus colaboraciones de ensueño (vía The Sun):

“Nunca he colaborado, pero me encantaría trabajar con Paul McCartney y Avril Lavigne”. “Cada vez que la veo ([a Avril Lavigne] pienso que es muy rock and roll y hay muchas artistas femeninas, pero ella es la mejor”. “Con Paul [McCartney] sería muy interesante sentarnos y ver cómo sale todo eso”. Vía The Sun.

A la pregunta de qué está haciendo ahora mismo en el terreno musical, el icono del rock de 75 años respondió:

“Ahora estoy trabajando en la reedición de uno de mis discos en solitario, ‘Star Fleet Project‘”. “He vuelto a las bóvedas y he encontrado todas las tomas falsas, con todos los errores y las partes divertidas. Es algo de lo que estoy muy orgulloso y saldrá en julio”. Vía The Sun.

A May también le preguntaron si tocaría alguna vez en el icónico festival de Glastonbury, algo que, sorprendentemente, no ha hecho ni con Queen ni solo. ¿Lo haría alguna vez? La respuesta es un rotundo NO.