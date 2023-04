En la carrera de un artista, por más talentoso y famoso que sea, siempre habrá una composición de la cual siente cierto grado de arrepentimiento. En el caso de la superestrella del rock, Axl Rose, la situación no es distinta y por supuesto que hay una canción de Guns N’ Roses que se arrepiente de haber grabado.

Tras el éxito masivo de su álbum ‘Appetite for Destruction’, Axl Rose creyó que la banda debía aspirar a algo mucho más grande en su siguiente lanzamiento. En lugar de limitarse a grabar otro disco de rock al estilo de sus éxitos, Rose estaba convencido de que necesitaban más material, y se propuso grabar un álbum doble con canciones nuevas que se convertirían en ‘Use Your Illusion’.

Desde sus comienzos, GNR siempre ha luchado contra la prensa, peleándose ocasionalmente con periodistas que insistían en que eran terribles y que no iban a llegar muy lejos fuera del movimiento hair metal. Con el nombre de “Get In the Ring”, Rose pretendía descargar sus frustraciones contra todos los que habían arrastrado el nombre de Guns N’ Roses por el lodo.

Aunque el tema empieza como cualquier canción de despedida tradicional, la melodía se vuelve aterradoramente literal durante una pausa, cuando Rose nombra a diferentes periodistas que despreciaron a GNR en el pasado y les dice que le chupen el… apéndice.

Aunque la letra podría haberse atribuido a la masculinidad tradicional de Rose, con el tiempo llegó a arrepentirse de la grabación final.

Años después, hablando con That Metal Show, Rose dijo que llamar a los periodistas por su nombre no había sido idea suya:

“Había un espacio en blanco en la canción, y me dijeron: ‘¿Por qué no entras y les echas bronca? No me di cuenta de las guerras políticas entre los diferentes publicistas de las discográficas y sus relaciones con revistas como Rolling Stone y SPIN. Así que me tendieron una trampa y nadie dio un paso al frente para decir nada”. Vía That Metal Show.

