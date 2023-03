Puede que cuando piensas en Robert Trujillo, títulos como ‘Some Kind Of A Monster‘ te vienen a la cabeza, e increíbles líneas de bajo comienzan a resonar en tus oídos. Pues bueno, ahora deberás hacerle capo a la voz de este talentoso músico porque tal y como Louder reporta, ahora el bajista de Metallica también catará en el próximo disco.

Luego de que la banda liberara “Lux Aeterna“, y comenzara a anunciar su súper gira mundial junto a Pantera, tal parece ser que 72 Seasons contará con nuevos giros que jamás habían sucedido dentro de la banda.

Y para celebrarlo, “You Must Burn!”, su más reciente sencillo, celebra esto demostrando la habiolidad de Trujillo en el micrófono para dar un contraste interesante al sonido de Metallica.

¿El veredicto? Es una completa locura lo bien que puede sonar la rasposa voz de Trujillo en un distorsionado track de Metallica. ¿Quieres escucharlo? Dale una vuelta por acá a este leak que ha comenzado a circular en la red para darnos una probada de lo que viene:

Acá te dejamos el tracklist de 72 Seasons:

72 Seasons Tracklist

1. 72 Seasons

2. Shadows Follow

3. Screaming Suicide

4. Sleepwalk My Life Away

5. You Must Burn!

6. Lux Æterna

7. Crown of Barbed Wire

8. Chasing Light

9. If Darkness Had a Son

10. Too Far Gone?

11. Room of Mirrors

12. Inamorata

En otras noticias, Liam Gallagher elogia la nueva canción de Noel Gallagher.

Fuente: Louder