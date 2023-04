Hace un no mucho tiempo les comentábamos que en la carrera de los lanzamientos, Lana Del Rey se había llevado por muchísimo a Depeche Mode en sus primeros 8 días tras haber estrenado nuevo álbum.

Hoy, es un hecho que Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd es el sexto álbum de la cantante en mantenerse en el Top #01 de varios conteos internacionales por una semana completa, superando no sólo a Memento Mori de Dave Gahan & Martin Gore, sino que colocándose a la altura de Radiohead, Blur y Arctic Monkeys.

Tal y como NME reporta, mientras que Lana ya se codea con los grandes de todos los tiempos, aún le falta para entrar al Palacio de las reinas del pop, y es que arriba de ella se encuentran Madonna con 12 álbums, Taylor Swift con 9, Kylie Minogue con la fabulosa cantidad de 8 y finalmente, Barbra Streisand con un sólido 7 que ya tiene a Del Rey respirándole en la nuca.

No olvidemos que Lana es trabajadora; tan sólo desde el inicio de la pandemia, la cantante ha lanzado 3 discos. Por lo que no nos sorprendería que para el final de la década, supere al menos a dos de las cantantes que la superan, y probablemente hasta le pise los talones a Taylor, quien sin duda alguna supere a Madonna y termine siendo superada por ellas dos.

¿Y tú, ya metiste tu quinela?

En otras noticias, Björk estrena el nuevo video de “fossora” y es un increíble deleite visual

Fuente: NME.