Joe Goldberg estará de regreso para una 5ta temporada ahora que Netflix ha confirmado que la plataforma renovará a la serie por otros 10 episodios.

La serie estelarizada por Penn Badgley, cuyo personaje causara polémica en sus primeras dos temporadas por ahí del 2018 cuando la serie se estrenó, ahora se ha convertido en uno de los personajes más representativos de toda la plataforma de Netflix, ya que You es sin lugar a dudas, uno de los estandartes más importantes del gigante del streaming, en materia de producciones in-house.

Para esta 5ta entrega, John Scott, Rachel Leiterman y el mismo Penn Badgley, regresarán como guionistas para dar continuidad a la peligrosa historia de Joe, quien luego de haber cometido su asesinato más alarmante hasta el momento y entregado su hijo a mejores brazos, escapó a París para comenzar de nuevo.

¿Lo logrará? ¿Logrará cubrir sus propias huellas? ¡Ya lo veremos! No le pierdan la pista a esta nueva temporada de You que de momento, no cuenta con fecha de estreno ni más noticias, pero que seguramente para finales del 2023, ya nos tendrá de mínimo un trailer.

