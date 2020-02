El tema de los live-actions no ha tenido precisamente mucha “popularidad” entre la audiencia. Sin embargo, Disney parece seguir enfocado en lanzar cuanto clásico le sea posible para aprovechar esta especie de “tendencia” en la pantalla grande.

Y de todos los que han hecho, posiblemente ‘Mulán‘ sea el que más calidad tenga por muchas razones que van desde el casting hasta el apego que tuvieron los escritores con el guión original.

Sin embargo, según la British Board of Film Classification, probablemente lo que ha hecho más atractivo a este futuro estreno es la cantidad de escenas de “acción“, mismas que el consejo ha clasificado como “violentas” y por ello, le ha dado el PG-13 a la película.

Esta es la primera película de Disney en recibir esta clasificación desde ‘Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales‘ en 2017, así que Disney parece estarse aventurando un poquito a salir de la caja y probar nuevas cosas.

¡Chequen el trailer por acá!