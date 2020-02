El día de ayer, Internet perdió la cabeza después de que llegará un video el cual ofrece un primer vistazo al nuevo Batman, encarnado por el actor Robert Pattinson.

En este primer vistazo, técnicamente llamado camera test, podemos ver el nuevo traje del superhéroe, aún cuando el video ofrece poca luz y lo muestra durante menos de un minuto.

Pero el contenido es suficiente para descubrir hacia dónde están dirigiendo este nuevo Batman, y a Matt Reeves solo le queda esperar la reacción de la gente para saber si lo está haciendo bien o no.

Bien, pues dichas reacciones han llegado y no precisamente en forma de críticas profesionales. No, las reacciones han llegado en forma de memes, y es que, una vez más, a nuestro amado Internet no se le va una sola oportunidad de satirizar cualquier tema relevante de la red.

Hoy le tocó a The Batman de Robert Pattinson, a quien ya lo comparan con personajes com Daredevil, con el Batman de Simour Skinner de Los Simpson y hasta con el Batman de Adam West.

Robert Pattinson va a ser el mejor Batman.

Guardo tweet y les digo en 1 año pic.twitter.com/GCkGaQzPtc — Augus (@Augst0) February 14, 2020

Todos quejándose del 14 de febrero en Twitter, en instagram todos suben fotos con parejas y yo acá feliz porque mostraron el nuevo batman 🦇 pic.twitter.com/uCzbSZ9BRF — «•Gαbi•» (@Gabii_193) February 14, 2020

Ay wey! Era Batman o Martian Manhunter? pic.twitter.com/nZ6a8qDw4m — Viral Spiral (@VSXViralSpiral) February 14, 2020

Oigan amigos, sí son bien cracks. ¿Cómo le hacen para dar opiniones tan concretas de un Batman QUE NO SE VE? #Respect. Buenas noches. pic.twitter.com/nD9uRus78w — Gerardo Herrera (@El_Lyndon) February 14, 2020

Como la gente ve al nuevo batman/Como yo veo a batman(Daredevil) pic.twitter.com/nsBUBjLbk7 — SamuML (@samu_vdp) February 14, 2020