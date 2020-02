Ya está disponible el trailer oficial de ‘The Personal History of David Copperfield’, una nueva película basada en la novela clásica de Charles Dickens -originalmente publicada en 1849- y dirigida por el británico Armando Iannucci, creador de la serie de HBO, ‘Veep’.

Dev Patel (‘Slumdog Millionaire’) es Copperfield, quien recuerda su vida desde una edad temprana en la Inglaterra victoriana a través del nuevo trailer. “Mis días de infancia parecen ahora una ficción apenas creíble”, dice, mientras escenas de él cuando era un niño trabajando en una fábrica aparecen en la pantalla.

Tilda Swinton interpreta a la Tía Betsey, su única familia con la que forma una especie de vínculo. El resto del clip muestra como su vida va floreciendo mientras se enamora, se pelea, vuela una cometa y persigue su sueño de convertirse en escritor.

‘The Personal History of David Copperfield’, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto el año pasado. También está protagonizada por Peter Capaldi, Gwendoline Christie, Aneurin Barnard, Morfydd Clark y Daisy May Cooper. Llegará a salas el próximo 8 de mayo.

