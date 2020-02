Blade Runner dará un salto de la pantalla grande y llegará a la televisión con un nuevo anime titulado Blade Runner: Black Lotus, del cual ya tenemos bastantes detalles.

De acuerdo con reportes, las compañías Adult Swim, Crunchyroll y Alcon Entertainment han unido esfuerzos para producir una nueva serie de anime basada en la historia de Blade Runner 2049, la cual contará con 13 capítulos.

La serie será dirigida por Shinji Aramaki (director de las películas Appleseed) y Kenji Kamiyama (quien dirigió la serie Ghost in the Shell: Stand Alone Complex). Finalmente, el director de la aclamada serie Cowboy Bebop, Shinichirō Watanabe, tendrá su rol como productor ejecutivo en la nueva serie Blade Runner: Black Lotus.

Aún se desconoce cuándo podría ser estrenada esta serie anime de Blade Runner, pero se sabe que la historia estará ubicada en 2032, 17 años antes de los eventos de Blade Runner 2049, y 10 años después de los eventos de Blade Runner: Black Out 2022.

Mientras tanto, nosotros seguiremos muy de cerca la realización de esta nueva serie anime Blade Runner.