El día de ayer, Lunes 10 de febrero, Rage Against the Machine anunció su gira completa de reunión, la cual abarcará un poco más de 40 fechas por Norteamérica y Europa, incluyendo algunas apariciones en festivales como Coachella, Leeds, Reading, Boston Calling, entre otros.

Dejando a un lado los festivales, las fechas de la gira de reunión de Rage Against the Machine tendrán lugar, principalmente, en arenas con capacidades que van de las 10,000 a las 25,000 personas.

Suena a que son lugares muy grandes y con mucho espacio, pero ante la expectativa de que los boletos salen a la venta el próximo Jueves 13 de febrero, miles de fans ya están muy nerviosos por alcanzar un boleto.

¿El problema? Hoy comenzaron a surgir los precios para algunos conciertos de Rage Against the Machine, los cuales rebasan los $150 dólares (es decir, arriba de $3,000 pesos mexicanos), como es el caso de la parada en Vancouver, Canada.

Pero eso no es todo. Algunas personas ya están anticipando que alcanzarán un boleto para alguno de los conciertos, y los están dando de alta en el sitio de compra y venta de boletos StubHub, hasta en $40,000 pesos, particularmente para el concierto en San Francisco, California.

No obstante, la reventa en los EE. UU. es completamente legal, y aunque la astucia de los revendedores ya tiene furiosos a muchos fans de Rage Against the Machine, no se puede hacer mucho para disminuir la demanda, que es la que provoca que se inflen los precios de dichos boletos.

La gira de reunión de Rage Against the Machine inicia el 26 de marzo en El Paso, Texas y se extenderá hasta mediados de septiembre en Viena, Austria.