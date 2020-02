No es ninguna sorpresa que para Quentin Tarantino, el haber realizado ‘Once Upon A Time in Hollywood‘ fuera una de sus películas más grandes en su carrera; la trama verdaderamente sumergió al público en el “showbizz” de aquella época, y además, el casting junto a Brad Pitt, Leonardo Di Caprio, Al Pacino, Dakota Fanning & Margot Robbie, entre muchos otros, fue finísimo.

Y entre tantas estrellas hubo una que intentó colarse a la lista.

Ese fue Macaulay Culkin, quien recientemente a través de una entrevista para Esquire, confesó haber audicionado para la película con el propósito de tener una especie de “regreso” en el séptimo arte.

¿El resultado?

Fácilmente una de las peores actuaciones de su vida y un fuerte recordatorio de que alejarse de la actuación, quizás no ha sido tan mala idea.

Según el actor, este fue su primer casting en 8 años, y aunque falló terriblemente, confesó sentirse contento de saber que por muy amargado que “se ha vuelto”, el poder salir a divertirse con cosas relacionadas al medio, aún le puede hacer feliz…