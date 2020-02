Hace pocas horas, The Strokes participaron en un evento del precandidato demócrata a la presidencia de los EE. UU., Bernie Sanders, donde se revelaron nuevos detalles de su próximo álbum de estudio.

El nuevo álbum de The Strokes, presuntamente titulado The New Abnormal, llegará el próximo 10 de abril, según lo reveló el propio Julian Casablancas durante dicho evento.

Además, The Strokes aprovecharon esta aparición en vivo para estrenar en vivo la canción titulada “Bad Decisions”, y además proyectaron el video de una nueva canción titulada “At the Door”.

Hace pocos días, The Strokes compartieron en redes sociales un video misterioso video con la leyenda The New Abnormal, mientras que al mismo tiempo, el guitarrista de la banda, Albert Hammond, Jr., publicó el mismo video, pero con la leyenda “¿piensan que han esperado? La espera apenas inició”.

The New Abnormal se convertirá en el sexto lanzamiento oficial y el primer álbum de The Strokers en 7 años, ya que la banda lanzó Comedown Machine en 2013.