Después de haber anunciado su regreso a los escenarios con dos shows de calentamiento en El Paso, Las Cruces, y como acto principal de Coachella 2020, Boston Calling y FireFly, Rage Against The Machine confirma su nueva gira internacional 2020 que los verá dar 40 increíbles conciertos en compañía de la dupla de hip hop, Run The Jewels, a través de 7 meses de gira comenzando el próximo 26 de marzo en el Don Haskins Center.

RATM y Run The Jewels llegarán a las principales arenas y estadios de los Estados Unidos durante la primavera y el verano, incluido el United Center de Chicago el 19 de mayo. Los días 10 y 11 de agosto, actuarán dos noches consecutivas en el Madison Square Garden de Nueva York, antes de partir hacia Inglaterra para el Leeds y Reading Festival. Terminarán en Polonia el 10 de septiembre.

Todas las ganancias de los primeros tres espectáculos (El Paso, Texas, Las Cruces, Nuevo México y Glendale, Arizona), irán directamente a organizaciones de derechos de los inmigrantes. Además, se darán porciones de boletaje, voluntariado y donaciones a varias organizaciones benéficas durante todo el año.

Para más información sobre boletos y ciudades puedes visitar el sitio oficial de Rage Aginst The Machine.