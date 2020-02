Bong Joon Ho es el hombre del momento. El director y cineasta de origen surcoreano se llevó ayer la noche al llevarse una estatuilla de los premios Oscar como Mejor Director, y al coronar su filme Parasite como Mejor Película, frente a grandes entregas como 1917, One Upon A Time In Hollywood, Joker, entre otras.

Es inevitable admitir que con Parasite, Bong Joon Ho llamó la atención del mundo occidental, y estamos seguros que nunca le perderemos la pista a este talentoso cineasta de apenas 50 años de edad.

Sin embargo, también muy es importante reconocer que Bong Joon Ho ya cuenta con una importante trayectoria en la industria del cine, con siete películas como director y 11 películas como escritor y guionista, sin dejar a un lado su importante lista de cortometrajes.

Y al hablar de un cineasta con una importante trayectoria, resulta también relevante descubrir cuáles han sido las obras que han inspirado el trabajo de Bong Joon Ho a lo largo de toda su carrera.

Bien, pues hoy el sitio IndieWire ha compartido las 30 películas que han forjado el estilo de dirección de Bong Joon Ho a lo largo de toda su vida, las cuales van desde obras clásicas como Raging Bull de Martin Scorsese, hasta entregas más modernas como Midsommar o Uncut Gems, pasando por una colección de cine de Corea del Sur.

Échale un ojo a la lista de las 30 películas favoritas de Bong Joon Ho.

The 400 Blows de Francois Truffau

The Ballad of Narayama de Keisuke Kinoshita

Being John Malkovich de Spike Jonze

A City of Sadness de Hou Hsiao-hsien

Cure de Kiyoshi Kurosawa

Fanny and Alexander de Ingmar Bergman

Deliverance de John Boorman

Fargo de Joel and Ethan Coe The Great Escape de John Sturges

The Housemaid de Kim Ki-young

Intensions of Murder de Shohei Imamura

Io Island de Kim Ki-young

Life Is Sweet de Mike Leigh

Lola Montes de Max Ophlus

Mad Max: Fury Road de George Miller

The Man Who Fell to Earth de Nicolas Roeg

Midsommar de Ari Aster

Nashville de Robert Altman

Psycho de Alfred Hitchcock

Raging Bull de Martin Scorsese

Rushmore de Wes Anderson

Seconds de John Frankenheimer

The Thing de John Carpenter

Things to Come de William Cameron Menzies

Touch of Evil de Orson Welles