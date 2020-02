¡Paren todo! Hace muy pocas horas, The Strokes han tomado Twitter para publicar un video misterioso con la leyenda “The New Abnormal”, el cual ha puesto muy nerviosos a todos sus fans.

¿Se trata de un nuevo sencillo de The Strokes llamado “The New Abnormal”? O mejor aún, ¿será que el nuevo álbum de The Strokes ya viene en camino, y se llamará The New Abnormal?

El guitarrista de The Strokes, Albert Hammond, Jr., publicó el mismo video en su cuenta oficial de Instagram, pero con la leyenda “creen que han esperado, pues la espera apenas ha iniciado”.

De tratarse de un nuevo álbum de estudio, The New Abnormal podría ser el primer LP de The Strokes en siete años, desde el lanzamiento de Comedown Machine ocurrido en 2013, el cual fue el primer álbum de The Strokes en no llegar al top 3 de ventas en el Reino Unido, y el que tuvo el desempeño más bajo en los EE. UU. desde This Is It de 2001.