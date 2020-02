BossLogic es un artista australiano que a lo largo de los años, se ha caracterizado por tomar diversos personajes de cómics y películas, para re-imaginarlos en versiones que el fandom general desea.

Hoy, con todo el ruido alrededor de ‘Dr. Strange: In The Multiverse Of Madness‘, muchos han hecho teorías de cómo Venom, X-Men y hasta Deadpool podrían incorporarse al MCU.

Ahora, BossLogic le ha dado al clavo con una increíble idea que nadie había visto venir:

La posibilidad de Tobey McGuire incorporándose al MCU a través de uno de los portales de Dr. Strange.

El arte fue compartido a través de su cuenta oficial de Twitter y vaya, lejos de que es un gran “se vale soñar”, también ha provocado un par de “teorías de conspiración” por parte de los fans…

Y ustedes, ¿cómo creen que Tobey McGuire podría entrar al MCU?

via GIPHY