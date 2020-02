Desde hace varios años ya, Hasbro ha invertido una gran cantidad de dinero en la creación de cómics que alimenten el hype de los juguetes que venden.

‘Transformers‘ tiene que ser fácilmente una de las franquicias más vendidas no sólo por sus películas, sino porque desde hace más de 30 años, los cómics de estos héroes robóticos han recorrido millones de puestos de periódicos. Pero si nos vamos al otro lado de la nostalgia, también ‘My Little Pony’ lleva toda la vida tocando los corazones de millones de niños (así como de un sector MUY bizarro de hombres adultos pero carajo, no voy a escribir de eso. Al menos no ahorita, pues).

Y quizás es por eso que en un intento desesperado por unir el éxito de ambas franquicias, Hasbro decidió liberar un cómic que se titulará ‘My Little Pony/Transformers‘.

La historia se centrará en una búsqueda por conseguir “aliados” en la tierra de “Equestria” (My Little Pony). En una serie de sucesos aleatorios, ambos universos conectarán y tanto Autobots como Decepticons, llegarán a dicha tierra fantástica para encontrarse con Twilight Sparkle y los demás ponys, para salvar esta tierra llena de ponys que nada tiene que ver con unos robots que se transforman en coches pero bueno, ya la verdad voy a dejar de escribir porque esta información me tiene muy confundido. ¿Vale?

(Pero si la quieren comprar, la pueden adquirir a partir de mayo. Las ilustraciones van a cargo de Casey W. Coller, Jack Lawrence, Sara Pitre-Durocher, Priscilla Tramontano, y Tony Fleecs).