¡La espera ha terminado para todos los fanáticos de Green Day! El día de hoy finalmente está disponible ‘Father Of All Mutherfuckers’, su décimo tercera placa de estudio de la cual se desprende el sencillo “Meet Me On The Roof” que también está estrenando video oficial con un protagonista bastante familiar: Gaten Matarazzo, “Dustin” en ‘Stranger Things’.

Matarazzo interpreta a un joven estudiante quien está perdidamente enamorado de una de sus compañeras. Por supuesto, hará hasta lo imposible por conquistarla, incluyendo saltar de un edificio a otro sobre una motocicleta para llamar su atención. Puedes ver el video a continuación:

“Meet Me On The Roof” es el tercer sencillo extraído de este nuevo material de estudio, después de haber compartido ” Oh Yeah” y “Father Of All” como adelantos previos al estreno oficial.

Ahora, la agrupación liderada por Billie Joe Armstrong se prepara para salir en una ambiciosa gira internacional llamada ‘Hella Mega Tour‘ que los verá visitar ciudades en Europa, Reino Unido y Norteamérica acompañándose por Weezer y Fall Out Boy.

Escucha ‘Father Of All Motherfuckers‘ a continuación: