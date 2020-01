Han pasado 20 años desde que Dashboard Confessional publicó el exitoso sencillo “Screaming Infidelities”, y aunque el tiempo ha pasado, y las circunstancias han cambiado, todavía podemos sentir esa emotividad correr por nuestras venas. Qué mejor que recordar aquellos buenos tiempos con una versión en vivo del tema, cortesía de su vocalista, Chris Carrabba.

El video, que curiosamente fue encontrado por el mismo Carraba en una cinta VHS olvidada en su sótano, muestra al intérprete -que en aquel entonces tenía 26 años de edad- rindiendo una versión acústica de “Screaming Infidelities” valiéndose únicamente de su guitarra y algunos sutiles arreglos de piano. La actuación data de julio del 2001 en Hartford, Connecticut. Escúchala a continuación:

Esta joya perdida en el tiempo surge el mismo día que Dashboard Confessional publica ‘The Best Ones of the Best Ones’, su primer material compilatorio que recoge algunas de las mejores canciones de la banda publicadas en sus 7 discos, los EP’s ‘So Impossible’ y ‘The Drowning’, así como de su actuación en MTV Unplugged del año 2002.