A casi 30 años de su último compilado inédito, la agrupación de new wave The Psychedelic Furs anuncia “Made Of Rain’ , un nuevo material discográfico, el octavo en su carrera, que estará disponible el próximo 1 de mayo a través de Cooking Vinyl.

Junto con el anuncio de este nuevo álbum también se ha lanzado su primer adelanto, “Don’t Believe”, un tema que definitivamente conserva la reminiscencia sónica que la banda tuviera en la década de los ochenta, con un Richard Butler cuya voz suena más vigente que nunca. Escúchala a continuación:

El último LP que la agrupación británica publicó fue ‘World Outside‘ en 1991, y al término de su gira en 1992, la banda entró en un receso que culminó con su reagrupación en el año 2000. Desde entonces, han realizado múltiples presentaciones, reafirmando su importancia con la inclusión de “The Ghost in You” en la segunda temporada de ‘Stranger Things‘ y “Love My Way” en ‘Call Me By Your Name’.

Para celebrar el lanzamiento de este nuevo material, The Psychedelic Furs dará una increíble presentación el próximo 14 de mayo en el Royal Albert Hall de Londres en compañía de invitados especiales.

Tracklist de ‘Made Of Rain’:

1. The Boy That Invented Rock & Roll

2. Don’t Believe

3. You’ll Be Mine

4. Wrong Train

5. This’ll Never Be Like Love

6. Ash Wednesday

7. Come All Ye Faithful

8. No-One

9. Tiny Hands

10. Hide The Medicine

11. Turn Your Back on Me

12. Stars