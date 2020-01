Nos encontramos a pocas semanas de que Hell & Heaven celebre su décimo aniversario con un nuevo y contundente festival que se llevará a cabo los próximos 14 y 15 de marzo en el Deportivo Oceanía. Ahora, la organización detrás del festival confirma otras 43 agrupaciones que nutren la propuesta para los amantes del rock y metal en la ciudad.

Recientemente se anunciaron algunas interesantes adiciones al cartel que incluían a Cypress Hill, Sum 41 o Deep Purple. Esta nueva ola de talentos traerá hasta nosotros a los siguientes actos en vivo:

Gutalax – Minipony – Desierto Drive – Anabanta – Hypno5e – Taste of Greed – Nata – Next – Salvador y los eones – Operus – Obesity – Makina – Fellowcraft – Surviving – Anna fiori – Anima Tempo – Ines Chavez – Fractal Dimension – Vulgar Addiction – Insertion Loss – Tenebrarum – Cicuta – El Cuervo De Poe – All Misery – Apolo 7 -Highway – Metal Blade – Ruinas – Critical Assembly – High Rate Extinction – Nostra Morte – Aire Como Plomo – Midaz – Winter Haven – Defecto – Cabron – Bloodfield – Obey The Moon – Perros De Reserva – Nueve Nueve Seis – Ash Nazg Burz – Boats.

