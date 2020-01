Estamos a menos de una semana del Super Bowl LIV. Los equipos (los 49’s de San Francisco y los Chiefs de Kansas City) están preparando sus mejores estrategias para pelear por el famoso trofeo Vince Lombardi.

Al mismo tiempo, Jennifer Lopez y Shakira están afinando los últimos detalles del show del medio tiempo.

Y en las pantallas, las marcas ya comenzaron a publicar sus mejores comerciales, por los cuales han pagado millones de dólares en producción y emisión.

Bueno, después de esta larga introducción, hoy compartimos el nuevo anuncio del Super Bowl, a cargo de la marca de automóviles de lujo, Audi.

En este comercial podemos presenciar una de las combinaciones de elementos de la cultura pop más extraña y sorpresiva posible.

El nuevo anuncio de Audi es protagonizado por Maisie Williams, mejor conocida por su papel como “Arya Stark” en Game of Thrones, cantando el tema original de la película Frozen, “Let It Go, a bordo de una flamante camioneta Audi.

Échale un ojo al nuevo comercial de Audi con “Arya Stark” a continuación.

El Super Bowl LIV se llevará a cabo el próximo domingo 2 de febrero en la ciudad de Miami, Florida.