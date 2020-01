Anne Hathaway, ganadora del Premio Oscar en el 2013 por su participación en ‘Les Misérables‘, es una de las últimas actrices de alto perfil en unirse al catálogo de Netflix mediante su protagónico en ‘The Last Thing He Wanted‘, una nueva película del gigante del streaming en la que también actúan Ben Affleck y Willem Dafoe.

La cinta, basada en el libro homónimo de Joan Didion, se centra en el escándalo político real Irán-Contra mediante la historia de Elena McMahon (Hathaway) una periodista quien termina en medio de un acuerdo internacional de armas, orquestado por su propio padre (Dafoe).

La joven periodista comienza a realizar ciertas indagaciones sobre el tráfico ilegal de armas, cosa que por supuesto, no le agrada al gobierno, y se ve obligada a competir en contra de un alto funcionario (Affleck).

‘The Last Thing He Wanted‘ es dirigida por Dee Rees (‘Pariah‘), quien coescribió el guión con Marco Villalobos. La película también está protagonizada por Rosie Pérez, Toby Jones, Edi Gathegi y Mel Rodríguez. Llega al catálogo de Netflix el próximo 21 de febrero.