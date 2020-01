Eminem estrenó el nuevo álbum 'Music To Be Murdered By'.

Eminem ha tomado por sorpresa al mundo de la música y a todos sus fans con la sorpresiva publicación de un nuevo álbum de estudio titulado Music To Be Murdered By, el cual ya está disponible en todas las plataformas de streaming.

Music To Be Murdered By está lleno de colaboraciones, y entre los nombres más relevantes están Young. M.A., Royce Da 5’9”, White Gold, Ed Sheeran, Juice WRLD, Skylar Grey, Black Thought, Q-Tip, Denaun, Anderson .Paak, Don Toliver, KXNG Crooked y Joell Ortiz.

Además, este lanzamiento sorpresa de Eminem llegó acompañado de su primer video oficial, para lo que sería el primer sencillo del álbum, “Darkness”.

Abajo puedes escuchar el nuevo álbum de Eminem, y adelante compartimos su nuevo video.