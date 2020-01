Recientemente, el director de ‘Once Upon A Time In Hollywood’, Quentin Tarantino, reveló en entrevista para The Rewatchables quién es su actor favorito en la actualidad, y para sorpresa de muchos, es alguien que nunca ha sido fichado como parte de las películas del director.

Hablando sobre ‘Unstoppable’, película de acción del 2010 dirigida por Tony Scott, Tarantino elogió una actuación en particular:

“Creo que una de las cosas más emocionantes de la película es que soy un gran fanático de Chris Pine”, continúo, “para mí, de los actores de su edad, él es sin duda mi favorito, de ese grupo, de esa época, de esos tipos”, concluyó.

Pine hizó su gran debut en Hollywood con su papel de James T. Kirk en la serie de películas reebot de ‘Star Trek‘, que se desarrollaron entre 2009 y 2016.

Aún así, el también director de ‘Inglourious Basterds‘ aseguró que ‘Unstoppable’ definitivamente fue el parteaguas dentro de su carrera actoral:

“Creo que se puede argumentar que Pine no ha dado el siguiente gran salto desde ‘Unstoppable'”, explicó Tarantino. “Francamente, para decirte la verdad, ha sido bueno en otras películas pero no ha tenido eso“.

Hasta el momento, Chris Pine no ha sido solicitado para actuar dentro de algún largometraje de Tarantino, pero con un poco de suerte, eso podría cambiar en un futuro no muy lejano. “Soy el mayor admirador suyo“, dijo Tarantino, “así que si tuviera el papel correcto para él, podríamos trabajar juntos”.