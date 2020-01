A través de una sesión de Instagram Live, The 1975 le ha informado a todos sus admiradores que tendrán que esperar un par de meses más para poder escuchar en su totalidad ‘Notes On A Conditional Form’, lo que será su próximo material de estudio, pues han aplazado la fecha del 21 de febrero al 24 de abril, tentativamente.

“Lamento molestarlos” confesó Matt Healy, líder de la agrupación, explicando que aún están trabajando en los detalles finales de este nuevo material, por lo que tuvieron que retrasar su fecha de lanzamiento.

“Se necesitan como tres meses o algo así para grabar físicamente un disco en vinilo, por lo que saldrá el 24 de abril, creo”, dijo Healy. “Siento mucho si esto los molesta o lo que sea … Pero por un par de meses, en el gran esquema de las cosas, la demora realmente no hace ninguna diferencia”.

Por fortuna, los fanáticos de The 1975 no tendrán que esperar mucho antes de poder escuchar nueva música de la banda inglesa, pues confesaron que liberarán otros 4 sencillos previo al lanzamiento de ‘Notes On A Conditional Form’ sin incluir los singles anteriormente publicados, “Frail State of Mind”, “People” y “The 1975”

Se espera que el próximo 16 de enero se estrene un corte más, “Me and You Together Song” que debutará a través de la BBC Radio 1.

‘Notes On A Conditional Form’ será el cuarto material de estudio de The 1975 anunciado junto con ‘A Brief Inquiry Into Online Relationships’ que se estrenó en noviembre 2018 y que los llevó a visitar territorio mexicano como parte de los carteles de Festival Vive Latino y Tecate Pa’l Norte 2019.