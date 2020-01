A través de un anuncio en redes sociales, HBO ha confirmado la fecha de lanzamiento de la tercera entrega de ‘Westworld’, la serie de ciencia ficción y suspenso creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy, que llegará al catálogo de la compañía el próximo 15 de marzo.

El avance de 1:30 minutos de duración nos da un vistazo conceptual de la línea temporal que llevará esta nueva entrega mezclando eventos de nuestro presente (como las protestas de Hong Kong), así como de otros ubicados en el futuro, como el asesinato del presidente de Estados Unidos en 2024, una catástrofe ecológica en Indonesia y el inicio de la segunda guerra civil rusa en 2037.

En palabras del mismo Jonathan Nolan, ‘Westworld 3‘ será una suerte de ‘Blade Runner’ en donde los humanos seguirán utilizando a los robots para satisfacer sus necesidades.

“La distopía puede verse muy hermosa en el mundo. El hecho de que el mundo sea corrupto por dentro no significa que no pueda ser sofocado y bonito. Queríamos encontrar una versión de distopía que no habíamos visto antes” confesó Nolan sobre esta nueva temporada de ‘Westworld‘.