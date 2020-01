Como parte de los festejos por el cumpleaños número 73 de David Bowie (8 de enero), así como de su cuarto aniversario luctuoso (10 de enero), la CDMX tendrá un ciclo de cine dedicado al aclamado artista durante todo el mes de enero.

El ciclo de cine de David Bowie, titulado Bowie Forever and Ever, se realizará en el Film Club Café (Blvd. Manuel Ávila Camacho 1695, Sótano, La Florida), ubicado en Ciudad Satélite (justo enfrente de las Torres de Satélite), y abarcará desde el 8 hasta el 31 de enero.

El ciclo presentará películas en las que participó el propio David Bowie, así como películas que hacen referencia al artista, como como largometrajes que incluyeron su música de manera única e inigualable.

Entre la lista de películas se encuentran Labyrinth (de Jim Henson), The Prestige (de Christopher Nolan), A Space Oddity (de Stanley Kubrick), Basquiat (de Julian Schnabel) y Merry Christmas Mr. Lawrence (de Nagisa Oshima), entre otras.

El ciclo de cine de David Bowie es completamente gratis y la cartelera completa, con horarios específicos se puede consultar en la página oficial del Film Club Café, en este enlace.

Abajo compartimos el cartel con la selección completa de Bowie Forever and Ever, el ciclo de cine gratis de David Bowie.

8 de enero

David Bowie: Finding Fame – 20:30 hrs

10 de enero

David Bowie Is – 16:00 hrs

David Bowie: The Last Five Years – 13.00 hrs

David Bowie: The Last Five Years – 20:30 hrs

11 de enero

Labyrinth – 15:00 hrs

Bowie 2001: A Space Oddity – 17:00 hrs

15 de enero

The Man Who Fell To Earth – 15:30 hrs

17 de enero

Basquiat – 15:30 hrs

22 de enero

Just a Gigolo – 15:30 hrs

24 de enero

Merry Christmas Mr. Lawrence – 15:30 hrs

29 de enero

The Prestige – 15:30 hrs

31 de enero

The Hunger – 15:30 hrs