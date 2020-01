A través de su cuenta oficial de Instagram, Claire Elise Boucher A.K.A Grimes ha compartido una poderosa imagen con la que ha decidido comunicar de manera oficial su primer embarazo.

Mientras que el internet está haciéndose preguntas entorno a si el padre es o no Elon Musk, los fans de la cantante han puesto más atención al poderoso mensaje con el que ha acompañado dicha imagen:

“Por un minuto pensé en censurar esta imagen jaja (que igual la van a bajar de todas formas) pero la foto en sí es mucho menos feral sin los pezones. Además, estar embarazada es un acto de por sí “feral” que te mantiene en una especie de “estado de guerra”.



Así que más vale mostrarlo tal y como es.



Además, muchos de mis amigos intentaron convencerme de que no subiera esta foto así que se siente como si me hubieran intentado manipular psicológicamente a no ser quien realmente soy. No tengo porqué sentirme incómoda con mi cuerpo.



¡Que tengan un gran día!”