En 2010, M. Night Shyamalan dirigió lo que fue el primer live-action enfocado a la serie animada ‘Avatar: The Last Airbender’. Sin embargo, Netflix ha decidido que 10 años de distancia son perfectos para poder realizar su propia adaptación y crear uno live-action superior al que el budget hollywoodense logró.

¿Lo lograrán?

La realidad es que es muy probable que sí. ¿La razón? Netflix lleva experimentando con proyectos live-action desde hace varios años ya. Si bien no todos han sido in-house, de la mayoría han tenido la oportunidad de aprender no sólo en materia de producción y dirección, sino también de marketing y prensa para lograr colocarlos de manera excepcional (un ejemplo, el trabajo realizado con ‘The Witcher’).

Aún no hay fecha ni elenco, pero de que es un hecho, es un hecho.

¡Ojalá logren algo gigantesco!

via GIPHY