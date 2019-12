La talentosa Sharon Van Etten fue la última invitada musical del popular show de variedades The Late Night With Stepehen Colbert , y lo mejor de todo es que no llegó sola, pues se hizo acompañar de Norah Jones en el piano para interpretar a dueto “Seventeen”.

El sencillo viene incluido en ‘Remind Me Tomorrow’, último larga duración de Van Etten lanzado este mismo año. Fue re-versionado en septiembre pasado a lado de Norah Jones como parte de las sesiones de Amazon Originals , y es ahora que podemos disfrutarlo completamente en vivo.

‘Remind Me Tomorrow’, último material discográfico de Sharon Van Etten, fue lanzado en enero de este 2019 y obtuvo críticas bastante favorables por la inclusión de algunos sonidos electrónicos a su ya tradicional y delicado folk-rock.

Por su parte, Norah Jones también lanzó un nuevo álbum de estudio durante 2019, ‘Begin Again’, una compilación de singles que incluyen colaboraciones con Jeff Tweedy y Thomas Bartlett.