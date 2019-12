Trent Reznor ha revelado gran parte de sus planes para el futuro de Nine Inch Nails y son muy emocionantes para todos sus fans.

El músico y productor reveló en entrevista con la revista Revolver que Nine Inch Nails ingresará al estudio de grabación el próximo año para componer y grabar el siguiente álbum de la banda.

Además, Trent Reznor reveló que hay grandes planes para una extensa gira de Nine Inch Nails, la cual se realizaría en 2020 (¡México, por favor!). Aún no hay detalles del tamaño de esta gira, o si estará enfocada en arenas, estadios o festivales.

La noticia surgió después de que algunos fans tuvieran acceso a la edición de enero de 2020 de la revista Revolver, mismos que enseguida compartieron la información en el grupo oficial de NIN en Reddit.

El próximo álbum de Nine Inch Nails sería el primer lanzamiento en formato de álbum desde Hesitation Marks, el cual vio la luz en 2013. Después, NIN lanzó la serie de EP’s conocida como Not The Actual Events.