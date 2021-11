Si por algo ha ganado fama ‘The Simpson’, además se su incisivo ingenio y ácido humor; es por la capacidad que tienen para predecir el futuro 🔮. Con más de 32 años al aire, la serie de Matt Groening ha tenido la oportunidad de predecir un buen número de acontecimientos en el planeta, que van desde la políticas y música, hasta pandemias globales.

En esta ocasión, ‘The Simpsons’ anotan una predicción más a su currículum, y es que todo parece indicar que ya sabía sobre ‘The Matrix 4’, ¡casi 20 años antes de su anuncio oficial!

En el capítulo titulado “The Ziff who came to dinner”; observamos al ex-interés romántico de “Marge Simpson”, “Artie Ziff”, compartir morada brevemente con la familia amarilla después de quedar en bancarrota tras el fracaso de su empresa digital. Es durante los primeros cuadros del capítulo anteriormente mencionado que la profecía de ‘The Matrix 4’ hace su triunfal aparición.

Resulta que “Homero Simpson” lleva al cine a “Bart”, “Lisa” y su vecinirijillo “Todd” al cine. Mientras el padre de familia compra las entradas en la taquilla e intercambia algunas palabras con sus amigos, “Carl” y “Lenny”; se puede observar a sus espaldas que las paredes del complejo cinematográfico ya adelantan una próxima película de ‘The Matrix’, que se llama ‘A Matrix Christmas’.

“The Ziff who came to dinner” salió al aire un año después de ‘The Matrix: Revolutions’, la última instalación de la franquicia de Matrix. Ciertamente, en aquella época, las secuelas del filme original de las hermanas Wachowski no habían recibido la misma popularidad y fama, por lo que una cuarta parte parecía algo descabellado… pero no para ‘Los Simpson’, claro.

¿Lo más impactante de todo? De vuelta al año en curso, ‘The Matrix: Resurrections’, tenía una fecha inicial de estreno para mayo del 2021; sin embargo, la pandemia del Coronavirus aplazó esa entrega hasta abril del 2002. Sin embargo, para la sorpresa de muchos, Warner finalmente fijo una fecha debut para 22 de diciembre del 2021 lo que hace a ‘Matrix 4’, de hecho, una película de temporada navideña 😮 tal y como ‘Los Simpson’ lo predijeron en 2004.