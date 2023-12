Billie Eilish ha compartido su perspectiva sobre la reacción del público tras revelar su orientación sexual, expresando que creía que era “evidente” mucho antes de una reciente entrevista en Variety, donde afirmó su atracción por las mujeres.

Durante su presencia en la alfombra roja del evento Hitmakers de Variety el 2 de diciembre, Eilish aclaró que no tenía intención de hacer pública su orientación en el perfil que se publicó. “No pensé mucho al respecto: ¿No es obvio?”, mencionó la cantante. “Simplemente no me di cuenta de que la gente no lo sabía”. Además, Eilish cuestionó la idea de “salir del clóset”:

“Pienso, ¿por qué no podemos simplemente existir? He estado viviendo así durante mucho tiempo y simplemente no lo había mencionado”. Así que cuando vi todos los artículos, pensé: ‘Supongo que hoy he salido del clóset. Bueno, está bien’. Pero es emocionante para mí porque supongo que la gente no lo sabía, así que es genial que lo sepan. Me gustan las chicas”.

Sin embargo, tal parece ser que a la cantante de “bad guy” no le gustó tanto la atención mediante que atrajeo sus comentarios, pues posteriormente en Instagram dijo:

“Gracias a Variety por mi premio, pero también por centrarse en sacar esto a la luz en lugar de hablar de cualquier otra cosa que importe. Me gustan tanto chicos como chicas, déjenme en paz con eso, por favor. Literalmente, ¿a quién le importa en este momento?“

En la entrevista original, Eilish mencionó sus dificultades para conectar con mujeres a pesar de sentir amor y atracción por ellas. “Nunca he sentido que pudiera relacionarme muy bien con las chicas”, explicó. “Tengo conexiones profundas con las mujeres en mi vida, con mis amigas y mi familia. Me atraen físicamente. Pero también me intimidan mucho, su belleza y su presencia”.

Además, en otro momento de la entrevista, Eilish expresó que nunca se ha sentido identificada plenamente como mujer, especialmente después de haber sido objeto de sexualización desde una edad temprana.

Por otro lado, Billie Eilish ha obtenido seis nominaciones para los Grammy 2024, siendo cinco de ellas por su colaboración en la banda sonora de ‘Barbie’ con la canción “What Was I Made For?”. También está programada para actuar como invitada musical en Saturday Night Live a finales de este mes.