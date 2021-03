Todo el tema que ha existido alrededor del famosísimo y esperado ‘Snyder’s Cut’, le ha causado fuertes dolores de cabeza a los directivos de Warner Bros. Pictures.

¿La primera razón? Sencilla: los ejecutivos de ‘Justice League’ prometieron completa libertad a Snyder para realizar la película de DC más ambiciosa de todos los tiempos, y con el paso del tiempo terminaron recortando presupuestos, editando escenas y acortando la película a manera de que incluso el guión se tuvo que modificar en su totalidad.

Eso, claramente hizo enojar a los fans, quienes no dudaron en mostrar su decepción ante la película sobre en todo en una etapa en la que Marvel estaba conquistando al mundo con ‘Infinity War’ y ‘Endgame’.

Así pues, después de muchos chismes, rumores y negociaciones, Warner Bros. volvió a incluir a Snyder en la película con una nueva promesa de “libertad creativa” y hasta un budget extra por 5 millones de dólares para regrabar, editar y mejorar varias escenas.

Sin embargo, los resultados de dicha inversión parecen no haberles llenado el ojo, ya que como WeGotThisCovered reporta, fuentes cercanas al medio han reportado que consideran obsoleto el trabajo que Snyder iba a realizar de todas formas ya que la película no cambia, los actores no mejoran absolutamente en nada su interpretación, y sobre todo, reincluyeron a Jared Leto como ‘Joker‘ cuando todo mundo odió su papel y lo que es peor, él mismo juró no volverlo a interpretar.

Ahora, después de que Jared Leto intentara detener la película de Todd Phillips donde el público se enamoró de Joaquin Phoenix como uno de los mejores “Jokers” de todos los tiempos, definitivamente WB siente que invirtió en algo muerto que de todas maneras, no ofrece absolutamente nada nuevo.

Y por mucha esperanza que Snyder tenga en su entrega dividida en 6 episodios, la realidad es que a estas alturas no hay forma de que WB vuelva a trabajar con él en un proyecto de este tipo.