Para quienes no lo sepan, el “Unreal Engine” es un procesador que hace que los gráficos en los videojuegos se rendericen a niveles máximos de definición y detalle, haciendo que estos luzcan cada vez más y más reales.

Ahora, un canal de Youtube decidió tomar el legendario videojuego de ‘The Legend Of Zelda: Ocarina of Time’ para darle el tratamIento “UE” y demostrarnos lo impresionantemente hermoso que este juego puede llegar a ser bajo estos gráficos (no que antes no lo fuera, vamos, ustedes me entienden).

El escenario es la entrada a “Castle Town” y en definitiva, logra transmitirnos a través de esta revisita, ese mismo sentimiento que teníamos de pequeños al jugarlo por primera vez y entrar a ese bello lugar.

¿Lo recuerdan? Es una locura. Ojalá sacaran un remake de este juego.