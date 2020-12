Hayley Williams, la encantadora líder de la famosa banda de emo y rock Paramore, ha estrenado la nueva canción acústica “Find Me Here”, la cual ya puedes escuchar a continuación o en tu plataforma preferida de streaming.

La nueva canción de Hayley Williams forma parte de su nuevo EP titulado Petals For Armor: Self-Serenades, el cual llegó hoy a Spotify y demás servicios, e incluye dos canciones más, las cuales son versiones acústicas de “Simmer” y “Why We Ever”, temas que aparecen en su álbum debut en solitario, Petals for Armor.

Y bueno, en otras noticias, Hayley Williams dio recientemente una sesión desde casa para la prestigiada serie Tiny Concert de la mundialmente famosa NPR, en la cual estrenó temas de su primer disco como solista.