Han pasado más de tres años desde que The xx lanzó I See You, su tercer álbum de estudio, y desde entonces, el aclamado trío inglés no ha dado señales de nueva música.

Sin embargo, esto no significa que sus miembros estén completamente inactivos ya que, de hecho, este complicado año ha servido para que Romy, guitarrista de la banda, pusiera manos a la obra para dar forma a su carrera en solitario.

El día de hoy, la compañera de Oliver y Jamie ha lanzado su primera canción en solitario, titulada “Lifetime”: un corte con un estilo más electrónico y up-tempo, diseñado para la pista de baile y, más que nada, para levantar los ánimos en tiempos de pandemia.

Escucha “Lifetime”, el debut de Romy de The xx en solitario, a continuación.