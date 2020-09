Han pasado 5 largos años desde que los consentidos del britpop, Blur, decidieron tomarse un descanso indefinido tras la gira internacional que ofrecieron en favor de The Magic Whip, el último material de estudio del conjunto liderado por Damon Albarn.

Desde entonces y hasta ahora, Albarn ha dedicado todo su ingenio y talento a Gorillaz, su super banda virtual que en el 2018 lanzó el magnifico The Now Now, y que recientemente se ha dedicado a curar la serie musical Song Machine, que ve al proyecto colaborando con increíbles y diversos artistas como Robert Smith, Schoolboy Q, Peter Hook, slowthai entre otros.

Gorillaz Present Season One of Song Machine: ✨"STRANGE TIMEZ"✨

Recientemente, el músico británico dio una breve entrevista a Music Week, en donde además de hablar sobre el futuro de Song Machine; también lo hizo sobre el otro proyecto de su vida: Blur. Cuando se le preguntó si la banda ya había ofrecido el último concierto, Damon respondió:

“Realmente espero que no. Me encanta dar esos conciertos, son geniales, pero no es algo que deba hacer. Lo hago porque es un placer hacerlo. Es un placer absoluto. No veo la hora de volver a tocar ‘Parklife’“

Por su parte, aseguró que la primera entrega de Song Machine tuvo muy buena recepción, por lo que se espera contar con una segunda temporada muy pronto.