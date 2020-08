Sin lugar a dudas, el 2020 ha sido uno de los años más difíciles en toda la historia de la cinematografía moderna, pues se calcula que la industria perderá unos 20 mil millones de dólares a causa de la pandemia por el Coronavirus. De esta manera, los grandes estudios han tenido que re-organizar su calendarios de estrenos; así como la planeación de nuevas estrategias para mitigar las consecuencias.

Y aunque el 2021 será un año plagado de blockbusters, las grandes trasnacionales tienen que pensar cómo es que re-ingresaran todo ese dinero perdido a sus cuentas, y por supuesto, el seguimiento a franquicias y secuelas parece ser la senda más viable.

Y en esta instancia, Warner Bros. ya ha comenzado a prepararse con el spin-off de Fantastic Beasts, el seguimiento a las películas del Universo DC, así como la cuarta entrega de The Matrix. Sin embargo, la casa productora podría tener un as más bajo la manga; y se trata de Interstellar.

De acuerdo a fuentes cercanas de We Got This Covered, Warner Bros. podría estar desarrollando una secuela del clásico sci-fi de Christopher Nolan no de cara a iniciar una franquicia, sino para asegurarse un éxito tras el estreno de Tenet.

La idea es que Nolan regrese a dirigir el largometraje, o de menos, estar involucrado en la escritura del guión. La historia comenzaría justo en donde se quedó, con Coop (Mathew McConaughey) embarcándose en un nuevo viaje hacia el planeta desconocido -pero habitable- donde la Dra. Brand (Anne Hathaway) quedó atrapada.