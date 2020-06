Este año, nos ha quedado más que claro que la cuarentena y el ocio son los mejores aliados para traernos el mejor contenido que haya existido en Internet, y hoy, por supuesto que no es la excepción.

Como sabrás, uno de los contenidos más divertidos de YouTube son los mashups que combinan música de actos musicales que no tienen nada en común, como el que compartimos ayer, el cual mezcla música de Motörhead con imágenes de Bronco.

Hoy, traemos para ti un increíble pero también incómodo mashup que combina la música de “Bulls on Parade”, una de las mejores canciones de Rage Against the Machine (del álbum Evil Empire de 1996) con la letra y voz de “Mambo No. 5”, el éxito pop de la radio de Lou Vega.

Este nuevo mashup es obra de William Maranci, un youtuber con mucho tiempo libre (evidentemente) y no sabemos si te va a hacer reír, enojar o llorar. Es más, este mashup podría acechar tus peores pesadillas. Mejor escúchalo a continuación.