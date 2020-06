“One Zoom To Rule Them All”, así fue como la reunión del cast original de ‘The Lord Of The Rings’ se refirió a su propia dinámica en tiempos de cuarentena, misma que además de traer de vuelta a una buena parte de la “Comunidad del Anillo”, logró sumar esfuerzos para el proyecto altruista de Josh Gad titulado “Reunited Apart“.

El streaming, trajo consigo una interesante conversación en la que los actores retomaron aquella vieja promesa de seguirse viendo y hablando en la medida de lo posible.

También, Josh invitó a Philippa Boyens quien escribió la adaptación de los libros a la pantalla grande, y a nada más y nada menos que al genio detrás de toda esta magia: Peter Jackson.

La conversación fluyó de una manera por demás interesante y emotiva. Desde el inicio, Elijah Wood y Sir Ian McKellen declamaron algunas de las partes más emotivas de la trilogía, para luego continuar con una entrevista cortesía de Josh Gad quien sin lugar a dudas, recorrió varios confines del fandom que hasta la fecha, sigue amando, siguiendo y apoyando al universo de Tolkien tanto en los libros como en el cine.

¡Chequen por acá este Zoom! Si son fans, seguro disfrutarán de estos 50 minutos de charla: