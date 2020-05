Después de que Noomi Rapace diera vida a “Lisbeth Salander” en 2009, para que luego Rooney Mara tomara la antorcha en 2011, The Girl With The Dragon Tattoo ahora recibirá un interesante spin-off en el que, nuevamente, veremos a esta impresionante personaje cobrar vida a través de una nueva actriz.

¿Quién? Todavía no lo sabemos pues, de momento, tal y como el sitio Variety reporta, Amazon se encuentra en los primeros pasos de construir una serie en su plataforma que tome tangentes de la obra original de Stieg Larsson.

Pero eso no significa que esto vaya a ser una secuela o precuela, ¡al contrario! El único personaje de la historia original que veríamos en acción sería a “Lisbeth”, pues según la producción, se busca escribir nuevas historias, aliados y villanos en un contexto que tome lugar en esta nueva década (o sea, del 2020 en adelante).

¿Te imaginas a cuál actriz podrían invitar a realizar este papel? Poco a poco, podremos ir descubriendo más noticias al respecto, pero de momento, sólo podemos esperar que Amazon invierta el suficiente dinero para hacer de este spin-off un trabajo espectacular.

¡Siempre puede regresar Claire Foy al papel! Ya que debemos recordar que en 2018 interpretó a “Lisbeth” para The Girl in the Spider’s Web.